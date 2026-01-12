Ankara Keçiören Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı özellikle kaldırımlar, okul bahçesi ve çevresinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

ANKARA (İGFA) - Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının sabaha karşı yerini dona bırakmasıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, yaya ulaşımının güvenli şekilde sağlanması için kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

OKUL BAHÇELERİ VE KALDIRIMLAR TEMİZLENİYOR

Kar yağışının etkili olduğu saatlerde araç ulaşımı için yürütülen yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları, gündüz saatlerinde yaya ulaşımını kolaylaştırmak için devam ettiriliyor.

Tuzlama çalışmaları kapsamında, özellikle öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı okul çevreleri, ana yaya güzergâhları ve mahalle içi kaldırımlar temizlenirken, olası kayma ve düşme risklerinin de önüne geçiliyor.

Keçiören Belediyesi ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında araç trafiğinin güvenli sağlanması için de gece boyunca sahada görev yaptı.