İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirdiği Büyükbakkalköy Mahallesi ücretsiz ulaşım hizmeti vatandaşların beğenisini kazanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Büyükbakkalköy Mahalle sakinleriyle bir araya geldiği mahalle toplantısında iletilen talepler arasında yer alan ücretsiz ulaşım desteği kısa sürede hayata geçmişti.

Eylül ayında başlayan 'Yol Arkadaşım Maltepe' ücretsiz ulaşım servisiyle Büyükbakkalköy Mahallesi sakinlerinin ulaşım sorununa çözüm getirdi. Hizmetle vatandaşlar hafta içi sabah 7.30'da Büyükbakkalköy Mahallesi Muhtarlığı'ndan kalkan servise binerek Aydınevler Sapağı, Kapet Durağı, Maltepe Köprüsü ve Maltepe Kitabevi (Son Durak) arasında ücretsiz seyahat ediyor.



BAŞKAN KÖYMEN'E TEŞEKKÜR



Hizmetten memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, sabah erken saatlerde bindikleri servisle okul ve iş yerlerine kolaylıkla ulaştıklarını söyledi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür eden vatandaşlar, 'Bu hizmetle çektiğimiz zorluklar son buldu. Artık rahat bir şekilde gideceğimiz yere ulaşıyoruz.' dedi.