Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde kentin dört bir yanındaki camilerde vatandaşlara kandil simidi ve irmik helvası ikram etti. 5 bin ikram vatandaşlarla buluştu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Regaip Kandili vesilesiyle Hatuniye, Muradiye, Fatih, Horozköy Çarşı, Saruhan Bey ve Muradiye Merkez Camileri başta olmak üzere birçok noktada ikram etkinliği düzenledi.

Yatsı namazının ardından gerçekleştirilen ikramlarda, vatandaşlara toplam 5 bin kutu kandil simidi ve irmik helvası ulaştırıldı.

Kandil gecesinin ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen programda, 2 bin 500 kutu kandil simidi ve 2 bin 500 kutu irmik helvası kısa sürede tükendi.

Belediye ekiplerinin güler yüzlü hizmetiyle karşılaşan vatandaşlar, yapılan ikramlar ve hatırlanmak nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.