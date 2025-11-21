Gölcük Belediyesi ve KADEM Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğiyle, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında önemli bir farkındalık toplantısı düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli İl Temsilciliği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde önemli bir toplantıya imza attı. 'Sivil Toplum Kuruluşları İle Deneyim Paylaşım Toplantısı' başlığı altında gerçekleşen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çözüm yolları ele alındı.

Gölcük Yazlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya protokol ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) geniş katılım sağlandı. Etkinliğe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer ile KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan, STK'lar ve çok sayıda Gölcüklü kadın dinleyici katıldı.

'GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI' MASAYA YATIRILDI

Toplantının açılışında söz alan Başkan Ali Yıldırım Sezer, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda toplumun her kesiminin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Toplantının eğitim bölümünde ise uzmanlar tarafından 'Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' başlıklı bir sunum yapıldı.

Katılımcılar, bu eğitimle kadına yönelik şiddeti önleme yöntemleri, şiddetin nedenleri ve mücadele yolları hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi.

Sunumların ardından toplantı, dinleyicilerin sorularının alınmasıyla devam etti. Katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular, alanında uzman kişiler tarafından detaylıca cevaplandırılarak toplantı sona erdi. Toplantıya katılan kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve çözüm yollarının tartışılmasına önemli bir katkı sağlayan etkinlik için Gölcük Belediyesi ve KADEM'e teşekkür ettiler.