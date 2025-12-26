Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydıncık'ta tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Hıyar Fidesi Dağıtımı Projesi' kapsamında, üreticiler hasat sürecine başladı.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında dağıtılan fideler, Aydıncık'ta seralarda yetiştirilerek ürün vermeye başladı.

Aydıncık'ta örtü altı sebze üreticilerinin verimliliğinin artırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefiyle hayata geçirilen proje ile sofralık tüketime uygun, verimli ve piyasa değeri yüksek sırık hıyar fideleri, üreticilere yüzde 70 hibeli olarak ulaştırıldı ve seralarda hasat başladı.

SEÇKİN: '42 ÜRETİCİYE, TOPLAMDA 45 BİN 360 ADET HIYAR FİDESİ DAĞITTIK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, Aydıncık'ta dağıtımı yapılan hıyar fideleriyle, üretimde verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Seçkin, 'Aydıncık küçük bir ilçe olmasına rağmen, yaptığı iş çok büyük. Mersin'in hıyar üretiminin yüzde 65'ini, Türkiye'nin ise yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Bu küçümsenecek bir rakam değil' dedi.