Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'İlham Veren Kadınlar Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, 'Bu projeye kadınlar kendilerini bulsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun ve ailelerini de güçlendirsinler diye başladık' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın üçüncüsü, Darıca ve Körfez'den sonra Derince'de gerçekleştirildi. Program, Yenikent Kültür Merkezi'nde yoğun katılıma sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Büyükakın, İlham Veren Kadınlar Buluşması'nı da kapsayan Anne Şehir projesinin çıkış noktasını anlatırken, Anne Şehir ve KO-MEK çatısı altında yürütülen çalışmaların oluşturduğu ortamı değerlendirdi. Büyükakın, 'Anne Şehir ve KO-MEK projeleri, insanlara kendilerini iyi hissettirmek, sağlıklı ve destekleyici ortamlar oluşturmak için hayata geçirildi. Çünkü hayatımızı güzelleştirmemiz lazım. Bunun için hemen kalkıp bir adım atalım. Önce kendimizi, sonra ailemizi ve etrafımızı güzelleştirmemiz lazım. Kendisi iyi olan insanlar başkalarına da yardım edebilirler. İyilik yapmak insana iyi geliyor. Bu iyilik halkasını bulaştırarak, geliştirelim' dedi.

Anne Şehir Merkezi Derince Üyesi Selda Buse Oruç, MS hastalığıyla mücadelesinde Anne Şehir sayesinde hayata yeniden tutunduğunu anlatırken, Şenay Göksu da Anne Şehir ile tanıştıktan sonra sağlığına yeniden kavuşma yolunda önemli bir adım attığını kaydetti.

KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi Pastacılık öğrencisi Ceylan Yıldırım ise aldığı eğitim sayesinde hem mesleki hem de kişisel anlamda önemli bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Üretmenin kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini büyüttüğünü ifade eden Yıldırım, KO-MEK sayesinde yeteneklerini keşfettiğini belirterek, bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen eğitmenlere teşekkürlerini sundu.