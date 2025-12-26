Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), kadına yönelik şiddetin kadınların yaşamında bıraktığı kalıcı izlere dikkat çeken ve doğrudan hayata dokunan anlamlı bir destek çalışmasına imza attı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, şiddet mağduru bir kadına akülü araç bağışı yapıldığını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, akülü aracın 2007 yılında boşanma sürecinde eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve sonrasında sol bacağı ampute edilen Zülfiye S.'ye ulaştırıldığını belirterek, kadının günlük yaşamda yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

'Zülfiye S. proteziyle ev içindeki günlük yaşamını sürdürebiliyor. Ancak dışarı çıktığında, özellikle pazar ve market alışverişlerinde ciddi güçlükler yaşıyor. Bir elinde baston, diğer elinde ise en fazla 2 kiloluk bir yükü dahi zorlanarak taşıyabiliyor. Uzun mesafelerde yürüyebilmesi ise neredeyse imkânsız,' dedi.

Bu noktada akülü aracın, sadece bir ulaşım aracı değil, bağımsız yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayan Karaoğlu, 'Bu destek sayesinde artık alışverişini, günlük ihtiyaçlarını ve sosyal yaşamını kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek,' ifadelerini kullandı.

Yapılan bu bağışın, KİGDER'in uzun süredir yürüttüğü toplumsal dayanışma çalışmalarının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Karaoğlu, sürecin mavi kapak kampanyasıyla başladığını belirtti.

'Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz mavi kapak kampanyası, yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti değil; çevre bilinci, engellilik farkındalığı ve toplumsal sorumluluğun güçlü bir ifadesidir. Bu kampanya kapsamında biriktirdiğimiz kapaklarla bir engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye temin edilmesine de vesile olduk,' dedi.

Kampanyanın yarattığı güven ortamının yeni dayanışmaları mümkün kıldığını vurgulayan Karaoğlu, 'Derneğimizin bu alandaki istikrarlı ve şeffaf çalışmaları, bağışçılarımızın güvenini artırdı. Bu güven sayesinde, görme engelli yöresel sanatçımız Ersin Çimen'in aracılığıyla derneğimize bir akülü araç bağışı yapıldı,' ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, sosyal ve ekonomik sonuçları olduğuna dikkat çeken Karaoğlu, bu anlamlı buluşmada Zülfiye S.'nin de yaşadıklarını dile getirdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'KİGDER olarak kadınları güçlendirmek, şiddetin görünmeyen sonuçlarını görünür kılmak ve kadınların hayata tutunmasını sağlamak için çalışıyoruz. Çevre duyarlılığıyla başlayan bir yolculuğun, şiddet görmüş bir kadının yaşamına doğrudan dokunması bizim için son derece kıymetlidir.'

Dr. Karaoğlu, mavi kapak kampanyasına ve bu dayanışmaya destek veren tüm gönüllülere, bağışçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek kampanyanın artarak devam edeceğini belirtti.