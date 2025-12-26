Bursa Nilüfer Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nde paylaşma geleneğini sürdürdü. İlçe genelinde 13 farklı noktada yatsı namazı sonrası 6 bin adet kandil simidi dağıtıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, manevi duyguların yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Her kandilde olduğu gibi bu yıl da devam ettirilen gelenek kapsamında, ilçe genelindeki camilerde yatsı namazı sonrası stantlar kuruldu.

Toplam 13 mahallede gerçekleştirilen dağıtımda; Ataevler, Cumhuriyet, Atlas, Dağyenice, İnegazi, Kadriye, Üçpınar, Hasanağa, Unçukuru, Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınar ve Güngören mahallelerindeki vatandaşlara 6 bin paket kandil simidi ulaştırıldı.

Dağıtım programına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen Şahin ve meclis üyeleri, mahalle sakinlerinin kandilini kutlayarak ikramlarda bulundu.

KURUM İÇİ DAYANIŞMA

Vatandaşlara yönelik ikramların yanı sıra kurum içi dayanışma da unutulmadı. Gün içerisinde Nilüfer Belediye Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda görev yapan belediye personeline de kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.