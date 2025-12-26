Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal kaliteyi artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında kooperatiflere süt soğutma tankı ve sulama borusu desteği sağladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla üreticinin gelirini artırmak hedefleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 63 kooperatif ve bir Ziraat Odası ile imzalanan 57 milyon liralık tarımsal destek protokolü meyvelerini vermeye başladı.

Protokol kapsamında temin edilen süt soğutma tankları ve tarımsal sulama boruları, Salihli şantiyesinde düzenlenen törenle kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kooperatif başkanları, mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

'ARALIK AYI KOOPERATİF AYI OLDU'

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'ne atıfta bulunan Başkan Besim Dutlulu, 'Bizim için Aralık ayı tam anlamıyla bir kooperatif ayı oldu. 50'nin üzerinde kooperatifimize ciddi kaynak aktardık. Bugün burada 7 kooperatifimize süt tanklarını, 22 kooperatifimize ise söz verdiğimiz sulama borularını teslim ediyoruz. Çiftçimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

'DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Tarımsal sulamanın kooperatifler eliyle yürütülmesinin önemine değinen Başkan Dutlulu, 'Ovamızın en kıymetli hazinesi olan suyumuza sahip çıkıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ancak kooperatifleşme ve üreticinin emeğiyle mümkündür. Kadın kooperatiflerinden üretim kooperatiflerine kadar her kooperatifin yanındayız. Kooperatiflere desteğimiz bitmeyecek' ifadelerini kullandı.

'LABORATUVARIMIZ TÜM MANİSA'YA HAYIRLI OLSUN'

Başkan Dutlulu da laboratuvar projesinin Türkiye'ye örnek olacağını belirterek, 'Bu laboratuvar, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğinde ne kadar büyük işler başarabileceğinin kanıtıdır. Doğru tarım tekniklerini yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Manisa'ya hayırlı olsun' sözleriyle konuşmasını tamamladı.