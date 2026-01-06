Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal ve hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli iş birliği belgelerinin imzalanması öngörülüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ziyaret kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

