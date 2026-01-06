Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ziyaret kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal ve hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli iş birliği belgelerinin imzalanması öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Kaynak: RSS