Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olası provokatif girişimlere karşı çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Başkan Bozbey, yaşanan provokatif girişim sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç sahipleri, emekliler ve emekçilerin yanında olduklarını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente yönelik olası provokasyonlara karşı net mesaj verdi.

Başkan Bozbey paylaşımında, 'İşimizin başındayız. Hiçbir provokasyon bizim Bursa'ya hizmet aşkımızı engelleyemez' ifadelerini kullanarak, belediye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Bozbey, ayrıca Bursa'nın tüm ilçelerinde ve mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 'Gece-gündüz Bursamız için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/2008530736358273448

Sosyal paylaşımında belediyenin hizmet önceliklerine de dikkat çeken Başkan Bozbey, olası saldırgan girişimlerin boşa çıkarılmasında katkı sağlayan Yıldırımlı vatandaşlara ve görevlerini layığıyla yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Bozbey'in açıklaması, Bursa'da hizmetlerin aksamadan devam edeceğini ve provokatif girişimlerin etkisiz bırakıldığını ortaya koydu.