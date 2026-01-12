Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ilk etapta belirledikleri 20 noktada taziye evlerinin yapıldığını ve 16'sının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

MALATYA (İGFA) - Kentin yeniden inşa sürecinde TOKİ ve Emlak Konut ile koordineli bir çalışma yürüten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rezerv alanlarda TOKİ marifetiyle taziye evleri yapılması noktasında bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk etapta 20 taziye evinin inşasına başlanırken, 16'sı bitme aşamasına geldi.

Başkan Er, TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar ile birlikte Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan Battalgazi ilçesi rezerv alan 39.bölgede yapılan taziye evinde incelemede bulundu.

TOKİ marifetiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 20 ayrı noktada taziye evi yapımına başlandığını belirten Başkan Er, 'Göztepe Mahallesi dahil olmak üzere yaklaşık 16 noktada taziye evlerimiz bitme aşamasına geldi. Malatya genelinde yeni alanlar da belirledik, bunları da TOKİ ile görüşerek hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

'ÇEVRE YOLU ALTI-ÜSTÜ KAVRAMI KALMAYACAK'

Malatya'da yeniden inşa faaliyetleri kapsamında çok büyük bir operasyon yapıldığını kaydeden Başkan Er, 'Yeşiltepe'de anahtar teslim ederken bir vatandaşımız ağladı, 'Ben 20-30 senede bir şehir ayağa kalkmaz dedim ama 2 senede anahtarımızı teslim ettiniz' dedi. Allah, devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız ve yerelde ekiplerimizle özverili bir çalışma yaptık, iki senede konutlar bitti. Konutlarımızı tamamladık; taziye evleri, yol ve altyapıyı yapıyoruz. Malatya'da yaptığımız çalışmayla artık çevre yolu altı-üstü kavramı kalmayacak' ifadelerini kullandı.