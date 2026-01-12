Konya Selçuklu Belediyesi, sağlık alanında yürüttüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sille Ak Mahallesi'ne kazandırılacak olan Fatma - Hüseyin Yapalı Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğiyle Selçuklu'ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sille Ak Mahallesi'ne yapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile hayırseverler Hasan Birol ve Fikret Serkan Yapalı tarafından imzalandı. Protokol imza törenine hayırsever iş insanlarının anneleri Fatma Yapalı'da katıldı.

İmzalanan protokol doğrultusunda Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Ak Mahallesi'nde temin edilen arsa üzerine hayırsever iş insanları tarafından 4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

Modern donanımıyla hizmet verecek merkezde; muayene odaları, aşılama ve bebek izlem odası, gebe izlem odası, acil müdahale odası ile sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan diğer birimler yer alacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' SELÇUKLUMUZDA SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, 'Selçuklumuzda sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Hayırsever Yapalı ailemizle birlikte imzaladığımız protokol ile Sille Ak Mahallemizde önemli bir eksikliği tamamlamış olacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla vatandaşlarımızın en hızlı ve kaliteli hizmeti alabileceği bir merkez kazandırıyoruz' dedi.

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ, 'SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇOK İYİ HİZMETLERİN YAPIMINDA BİZE ÖNCÜ OLDULAR'

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise, 'Selçuklu Belediyesi ile güzel bir işbirliği içindeyiz. Belediye başkanımız her zaman en kıymetli arsaları bizlere sunarak öncü oldu. Bu aile sağlığı merkezimiz, vatandaşlarımızı hasta etmeden koruma ve önleyici sağlık hizmetlerinde önemli bir rol üstlenecek' ifadelerini kullandı.

HASAN BİROL YAPALI: 'KONYAMIZA HAYIR YAPMA FIRSATINI VERDİKLERİ İÇİN KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Yapalı ailesi adına konuşarak teşekkür eden Hasan Birol Yapalı, 'Konyalı olarak Konyamıza hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu topraklarda yetişen her bireyin de bu topraklara hizmet etme görevi olduğunun bilincindeyiz. Belediyemizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün her fırsatta yanındayız. Bize düşen görev neyse sonuna kadar yardımcı olmaya hazırız' İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sağlık protokolü taraflarca imzalandı.