Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarken, mahsur kalan vatandaşlar ve kamu personelleri için zamanla yarıştı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü kent genelinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yolda kalan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlara da destek sağlıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk, Üçgöze, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahalleleri grup yolunda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Arapgir ilçesi Günyazı Mahallesi'nde rahatsızlanan bir vatandaş sağlık ekiplerine ulaştırılırken, Zohrap Mahallesi'nde kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar güvenli şekilde evlerine götürüldü.

Malatya-Adıyaman Çelikhan yolunda mahsur kalan kamu personelleri karayolları bakım evine ulaştırılırken, Pütürge Taştepe Mahallesi'nde elektrik arızasına müdahale eden ve geri dönemeyen TEDAŞ ekipleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarıldı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle açılan yolların yeniden kapandığını belirterek, ekiplerin aynı güzergâhlarda sürekli müdahale halinde olduğunu bildirdi.