Tarımda pestisit kullanımını azaltmayı ve dijital takip sürecini güçlendirmeyi hedefleyen B-Reçete Sistemi, Bursa'da düzenlenen geniş katılımlı sektör toplantısıyla ele alındı. Sistem, 2026 yılında kademeli olarak uygulamaya alınacak.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai ilaçların kontrolsüz kullanımını önlemek amacıyla hayata geçirilen Bitki Reçetesi (B-Reçete) Sistemi, Bursa'da düzenlenen iki oturumlu bilgilendirme toplantısıyla sektör paydaşlarına tanıtıldı.

Toplantının ilk oturumu, İl Müdürü İbrahim Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Müdür Acar, B-Reçete uygulamasıyla bitki koruma ürünlerinin yalnızca uzman reçetesiyle ve ihtiyaç kadar temin edileceğini belirterek, sistemin pestisit kalıntılarını azaltmayı ve çiftçinin maliyetlerini optimize etmeyi hedeflediğini vurguladı. Acar, uygulama kapsamında çiftçilerin reçeteyle tanımlanan ürünleri cep telefonlarına gönderilen kod aracılığıyla satın alabileceğini belirtti.

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak ise sistemin teknik altyapısı, izlenebilirlik mekanizmaları ve E-Reçete uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İkinci oturumda ise bitki koruma ürünü bayileri, toptancılar, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, meslek odaları ve yetkili ziraat mühendislerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Yeni yönetmelikler ve B-Reçete'nin getirdiği yenilikler sektör paydaşlarına aktarıldı.

1 Temmuz 2026 itibarıyla B-Reçete Sistemi Bursa'da tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ve böylelikle tarımda dijital izleme dönemi resmen başlamış olması bekleniyor.