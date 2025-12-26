Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, kültürel ve sanatsal kurs ve etkinliklerin artarak yapılacağını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) usta öğreticileri ve öğrencileri tarafından 'Hasat' temalı yıl sonu sergisi açıldı. Malatya Park fuaye alanında, 35 farklı branşta 54 usta eğitici ile 4 bin 924 öğrencinin kurslarda eğitim gördüğü MABESEM'in yıl sonu sergisinin açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptı.

'SANAT KURSLARIMIZ ARTACAK'

'Hasat' temalı yıl sonu sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Başkan Er, 'Sizlerin aylarca emek verdiğiniz eserlerin sergilendiği bu sergide hünerlerinizi göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu tür kurs ve etkinliklerimiz artarak devam edecek. Serginin Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. Başkan Er, konuşmasının ardından beraberindeki misafirlerle birlikte açılışını gerçekleştirdiği sergide bulunan eserleri tek tek gezdi.

28 FARKLI BARANŞTAKİ ESERLERİ SERGİLENİYOR

Sergide ahşap boyama, ahşap oyma, ahşap yakma, İznik Çini, sepet örme, grafik tasarım, seramik, yağlı boya resim, ebru, özgün baskı karakalem resim, mum yapımı, bağlama yapımı, Hüsn-ü Hat, tezhip, tespih, kâğıt rölyef, çocuk resim, özel gereksinimli çocuk resim, kaligrafi ve kil şekillendirme gibi 35 atölyede öğretmen ve öğrencilerin eserleri sergileniyor.

Küratörlüğünü Arif Toprak'ın yaptığı sergi 27 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak.