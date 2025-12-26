İzmit Belediyesi, 31 Aralık'ta Belediye Meydanı'nda düzenleyeceği yılbaşı etkinlikleriyle çocuklardan yetişkinlere herkesi müzik, eğlence ve sürprizlerle dolu bir programa davet ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 2025 yılına veda ederken tüm vatandaşları keyifli ve eğlenceli bir yılbaşı programına davet ediyor. 31 Aralık Çarşamba günü İzmit Belediye Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde, çocuklardan yetişkinlere herkes için birbirinden renkli aktiviteler yer alacak.

31 Aralık günü saat 13.00'te başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek yılbaşı programı; DJ performansları, animasyon gösterileri, kar küresi, çocuk oyunları ve sürpriz ikramlarla İzmitlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gün boyu sürecek etkinlikler, meydanı yılbaşı coşkusuyla dolduracak.

13.00-19.00 saatleri arasında palyaço ve maskotların yer aldığı animasyon gösterileriyle çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. Oyunlar ve renkli etkinliklerle minikler keyifli vakit geçirirken, aileler de çocuklarıyla birlikte bu coşkuya ortak olacak.

ÜCRETSİZ İKRAMLAR GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Program süresince patlamış mısır, pamuk şeker, meyve, lokma, salep ve sıcak çikolata gibi ikramlar vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak. İzmit Belediyesi, yılbaşı coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi Belediye Meydanı'na davet ediyor.

Etkinliklerin en çok ilgi gören alanlarından biri ise Kar Küresi olacak. Saat 13.00'ten itibaren ziyaretçilere açık olacak Kar Küresi, özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için eşsiz bir atmosfer sunacak. Çocuklar ve aileler bu büyülü ortamda yeni yıla dair anılarını ölümsüzleştirecek.