Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İlaçlama Birimi, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve kemirgenlere karşı il genelinde yıl boyunca kesintisiz mücadele yürütüyor.

MALATYA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerle gerçekleştirilen çalışmalar, il ve ilçelerde tüm mahalleleri kapsayacak şekilde planlı olarak devam ediyor.

Yetkililer, vektörle mücadelenin yalnızca yaz aylarında yoğunlaşan bir çalışma olmadığına dikkat çekerek, asıl etkin müdahalenin kış aylarında yapıldığını vurguladı.

İlkbahar ve yaz dönemlerinde açık alanlarda uçkun (ergin) mücadelesi sürdürülürken; sonbahar ve kış aylarında kanalizasyon sistemleri, hayvan barınakları, metruk yapılar, bodrum ve depolarda kışlak mücadelesi yürütülüyor.

Ayrıca sulak alanlar, çöplükler, bitki atıklarının bulunduğu bölgeler ve gübre alanlarında yıl boyunca larva mücadelesi devam ediyor.

Yaz aylarında Malatya genelinde haftalık periyotlarla yapılan gece ilaçlamaları tüm cadde, sokak ve kamusal alanları kapsıyor. Ulaşılması zor sazlık ve bataklık bölgelerde ise drone ile ilaçlama yapılarak etkinlik artırılıyor.

Çalışmalar, 61 sertifikalı uzman personel, 26 araç ve modern ekipmanlarla yürütülüyor. Özellikle kış döneminde yapılan yoğun larva mücadelesi sayesinde yaz aylarının daha huzurlu ve rahat geçmesi hedefleniyor.