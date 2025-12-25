Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde yaşanan su sorununa kalıcı çözüm getirmek adına başlatılan 24,2 milyon liralık yatırımla, bölgeye modern bir altyapı kazandırıyor. Laboratuvar onaylı temiz su, 9 kilometreyi aşan yeni hatla vatandaşların kullanımına sunulacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde kuraklık ve mevsimsel yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan içme suyu sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi.

Toplam 24,2 milyon TL bütçeyle başlatılan proje kapsamında, mahallenin içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak yeni iletim hattının yapımına başlandı.



9 BİN 200 METRELİK YENİ İLETİM HATTI İLE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ SU



Kent genelinde sürdürülebilir su yönetimini hedefleyen DESKİ, içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuarlarında yapılan analizler sonucunda içme suyu standartlarına uygunluğu doğrulanan kaynaktan temin edilen suyun, mevcut içme suyu deposuna aktarılması amacıyla, 9 bin 200 metre uzunluğunda yeni bir iletim hattı inşa ediliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte suyun, içme suyu kaynağından depoya güvenli ve kesintisiz şekilde iletilmesi sağlanacak. Böylece mahalle sakinleri sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşacak. Kocabaş Mahallesi, içme suyu ihtiyacını güçlü ve modern bir altyapı üzerinden karşılayacak.



'HONAZLI HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizlimizin her köşesinde vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Kocabaş mahallemizde iklim şartlarına bağlı olarak yaşanan su sıkıntısını çözmek için yeni iletim hattımızı devreye alıyoruz. Bu önemli yatırımın Honazlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.