Konya'da üç ayların başlangıcıyla birlikte, kadim şivlilik geleneği çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu'da da şivlilik heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şivlilik toplamak için sokaklara çıkan çocuklar Selçuklu Belediyesi hizmet binasına akın etti. Çocukların en mutlu gününde onlara hazırlanan şivlilik ikramında bulunuldu.

Çocuklar ellerindeki poşetlerle bina içerisindeki birimleri tek tek gezerek kendilerine ikram edilen şivlilikleri topladı. Kimi zaman koridorlarda koşturan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Üç aylar ve Şivlilik geleneğine özel olarak süslenen Selçuklu Belediyesi hizmet binası, etkinliğe ayrı bir atmosfer kattı. Özenle hazırlanan süslemeler çocukların ilgisini çekerken, belediye binası gün boyunca bayram havasına büründü.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'ÇOCUKLARIMIZIN HEYECANI, BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI'

Şivlilik geleneğinin Konya'nın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Biz özellikle çocuklarımıza Recep, Şaban, Ramazan aylarının ne anlama geldiğini, 3 ayların faziletinin ne olduğunu öğretmek istiyoruz. Bu aylarla birlikte Ramazan'a erişmenin, Ramazan'la birlikte de kurtuluşa ermenin anlamını bugünden çocuklarımıza aşılıyoruz. Bu manada şivlilik, çocuklarımızın da bu birlik, beraberliğe ve manevi atmosfere katılabildikleri özel bir gün. Üç ayların başlangıcında çocuklarımızın yaşadığı bu heyecan, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Amacımız, bu güzel geleneği yaşatmak ve çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak. Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' dedi.