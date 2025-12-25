Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün 104'üncü yıl dönümü kapsamında tarihin sanatla buluştuğu sergilerinin açılışlarını yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin Fransız işgaline karşı verdiği destansı mücadelenin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor.

Bu çerçevede Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi ile Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi'nde hazırlanan sergiler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in katılımıyla sanatseverlerle buluştu.

KAHRAMAN EMMİOĞLU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE TARİH VE SANAT BULUŞTU

Sanatın kalbi konumundaki Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, kurtuluşun tarihsel ve kültürel mirasını sanatla buluşturan iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Ulusal Resim Çalıştayı'nın ardından, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 20 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, küratörlüğünü Ayhan Özer'in üstlendiği seçkiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Öte yandan kahramanlık mücadelesinin en önemli anlarını tüm gerçekliğiyle yansıtan Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi, bu kez genç sanatçıların bakış açısıyla tarihin yeniden yorumlandığı 'Kurtuluşun Panoramasına Genç Bakışlar' sergisine ev sahipliği yaptı. Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle hazırlanan sergide, gençlerin özgün ve dikkat çekici eserleri yer aldı.

Sergi, 29 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.