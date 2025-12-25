Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya özgü bir gelenek olan Şivlilik'te çocukların coşkusuna ortak oldu

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da mübarek üç ayların gelişinin kutlandığı Şivlilik'te çocukların coşkusuna eşlik etti.

Her yıl Konya sokaklarının çocuklarla şenlendiği Şivlilik gününde Başkan Altay, İl Müftüsü Ali Öğe ile birlikte 4-6 Yaş Durdu - İsmail Ceylan Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya gelerek Şivlilik dağıttı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'ya gelen çocuklara da Şivlilik ikram eden Başkan Altay, Konya'nın kadim geleneği olan Şivlilik'te bu yıl da çocukların heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Konya'mıza özgü bu güzel geleneğin ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız Konya sokaklarına Şivlilik bereketi getirdi. Bu güzel bereketin çocuklarımızla birlikte çoğalmasını diliyorum. Sokakları cıvıl cıvıl hale getiren evlatlarımızın neşeleri daim, ömürleri bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, çocukların gün boyu devam edeceği Şivlilik toplama etkinliği dolayısıyla sürücüleri trafikte daha dikkatli ve yavaş olmaları konusunda da uyardı.

KONYA'DA ÇOCUKLAR ÜÇ AYLARI 'ŞİVLİLİK' GELENEĞİYLE KUTLUYOR

Selçuklulu darülmülkü Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, 'Şivlilik' adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara 'Şivlilik' diye seslenerek hediyelerini istiyor.

Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

Gruplar halinde ev ve dükkanları gezen çocuklar da taşıdıkları poşetleri doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.