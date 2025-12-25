Ankara Keçiören Belediyesi, yeni yıl öncesinde kadın emeğini desteklemek amacıyla 'Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı'nı Fatih Stadı'nda vatandaşların hizmetine açtı.

ANKARA (İGFA) - Yeni yıl konseptine uygun dekorasyonuyla vatandaşların beğenisine sunulan pazarın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan'a çiçek takdim ederek gerçekleştirirken, programa CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de katıldı.

PAZAR ALANI YENİ YIL KONSEPTİYLE RENKLENDİRİLDİ

Pazar alanı; özel ışıklandırmalar, yılbaşı ağaçları ve geyik figürlü ışık süslemeleriyle donatılarak yeni yıl atmosferine uygun hale getirildi. Görsel zenginliğiyle dikkat çeken alanda, hem üretici kadınlar hem de ziyaretçiler keyifli bir alışveriş ortamında şimdiden yeni yıl coşkusunu yaşamaya başladı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, pazar alanındaki stantları tek tek gezerek kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri inceledi. Birbirinden özgün ve özenle hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantlarda üretici kadınlar, Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı'nın kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Özarslan'a teşekkür etti.

31 ARALIK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, paylaştığı mesajında, 'Üreten, emeğiyle hayata değer katan kadınların bir araya geldiği Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı, 31 Aralık'a kadar Fatih Stadı'nda sizleri bekliyor.' ifadelerine yer verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen pazar, ilçede yaşayan kadınların el emeği ve göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmasına imkân sağlıyor.

Hediyelik eşya, takı, örgü ve birçok farklı kategoride ürünün satışa sunulduğu pazarda kadınlar, emekleriyle gelir elde ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların satış yapacağı stantlar kura yöntemiyle belirlenerek eşitlik ve hakkaniyet gözetildi. Üretimi ve dayanışmayı teşvik eden Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı, 31 Aralık tarihine kadar Fatih Stadı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.