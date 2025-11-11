Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'İstihdam Fuarı' Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye alanında 11-12 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'İstihdam Fuarı'nın açılışına katıldı. Başkan Er, 'İnanıyorum ki bu fuar, Malatya ve bölgemizin istihdamına çok değerli katkılar sağlayacaktır' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'İstihdam Fuarı' düzenlenen törenle açıldı. İki gün sürecek olan fuarda, 25 firma stant açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi fuaye alanında düzenlenen fuarın açılışına; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkan Vekili Adnan Polat, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, MTSO Başkan Yardımcısı Basri İlhan, kamu kurumlarının müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'İstihdam Buluşmaları Malatya Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada yerel istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay Malatya Toplum Merkezi iş birliğiyle düzenlenen fuarın, iş arayan vatandaşlar ve gençler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Er, fuarı şehrin ekonomik geleceğine yön veren bir iş birliği platformu olarak gördüklerini ifade etti.