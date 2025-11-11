Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ikincisi düzenlenen 'Hedef Pazar ABD Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, stratejik öneme sahip ABD ile ikili ticaretin geliştirilmesi, küresel ticaretteki dönüşüm süreci ve Türkiye'nin ticaret politikaları değerlendirildi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kalkınma anlayışıyla yerli üretim, ihracat ve istihdamın öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı. ABD ile 2024 yılında 35,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin, iki ülke liderlerinin belirlediği 100 milyar dolarlık hedefe doğru kararlılıkla artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1988198522437427565

Türkiye'nin bereketli toprakları ve üretim gücüyle sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de söz sahibi bir ticaret ülkesi olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Bolat, 'Türk Malı' markasının itibarını güçlendirmek, ihracatçılarımızın sesini dünyada daha gür duyurmak ve helal kazancın bereketini yeryüzüne taşımak en temel hedeflerimizdendir' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların yeni pazarlara yönelmesi, ürünlerin küresel ölçekte tanıtılması ve Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü, TOBB başta olmak üzere iş dünyası ile yakın iş birliği içinde hareket edildiğini de vurguladı.

Zirvenin hazırlanmasında emeği geçen TOBB'a teşekkür eden Bolat, alınacak kararların iki ülkenin ticari ilişkilerine hayırlı ve bereketli katkılar sağlayacağını ifade etti.