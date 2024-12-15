Yaşamını çağdaşlaşma ve kız çocuklarının eğitimine adayan tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski genel başkanı Türkan Saylan, bir belgesel ve iki genç sanatçının birlikte vereceği bir konserle Londra’da anılacak.İSTANBUL (İGFA) - Müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Pavel Gililov ile devam eden ve hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren İlyun Bürkev, anlamlı bir etkinlik kapsamında ilk kez Londralı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Bürkev, Sectoral Events tarafından Türkan Saylan’ı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen yardım konserinde, viyolonist Emre Engin ile birlikte sahne alacak. 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek yardım konseri, ÇYDD’deki burslu öğrencilerin eğitimlerine destek sunacak.

KONSER GELİRLERİNDEN ÇYDD BURSLU ÖĞRENCİLERE DESTEK

Londra Paddington’daki St James Kilisesi’nde gerçekleşecek konsere alınan biletlerin 5 £’lik (Yaklaşık 220 TL) kısmı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) burs projelerine aktarılacak. ÇYDD’nin kurucusu, bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın doğum günü vesilesiyle gerçekleşen konserin hemen öncesinde gazeteci ve yapımcı Özlem Özdemir`in hazırladığı "Türkan Belgeseli” ilk defa Londra’da gösterilecek.