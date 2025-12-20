AFAD tarafından temin edilen ve UN IOM iş birliğiyle sevk edilen 30 bin çadırın ilk etabı olan 10 bin 80 çadır, Port Sudan Limanı'na ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından temin edilen ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (UN IOM) iş birliğiyle sevkiyatı gerçekleştirilen 30 bin çadırın ilk bölümü olan 10 bin 80 adet çadır, Sudan'ın Port Sudan kentine ulaştı.

'İyilik Gemisi' adı verilen yardım sevkiyatı, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, IOM Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, büyükelçilik mensupları ve yerel yetkililer tarafından karşılandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarının, 'İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde' anlayışıyla sürdürüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin, AFAD koordinasyonunda devlet ve millet iş birliğiyle, insani yardıma ihtiyaç duyan toplumlara destek vermeye kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

İyilik Gemisi Sudan'a Ulaştı

Yardım kapsamında gönderilen çadırların, Sudan'da zor koşullar altında yaşayan ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.