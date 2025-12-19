Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Sezar Yasası kapsamındaki Suriye yaptırımlarını yürürlükten kaldırmasını olumlu bulduklarını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Sözcü Keçeli, bu adımın Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini teşvik edeceğini belirterek, ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.
Kaynak: RSS