Bunlar da ilginizi çekebilir

Yunanistan, Türk yatırımcılar için rekor talep görüyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dost ülkelere 2026 yardımları için yeni limit belli oldu

Sözcü Keçeli, bu adımın Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini teşvik edeceğini belirterek, ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

New York'ta 'Kalp ve Kod' buluşması

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.