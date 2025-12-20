Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının açılışına katılarak TDBB İcra Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

KKTC (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güzelyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Aralık Ayı İcra Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıya; TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve birçok belediye başkanı katıldı.

Toplantının ardından Başkan Altay, Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, binanın Güzelyurt için büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Altay, açılışta yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binasının şehir ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağını söyledi. Altay, Selçuklu Belediyesi'nin proje, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına yaptığı katkıya da dikkat çekerek, 'Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası, şehrin gelişimine, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve yerel yönetim kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır. TDBB olarak, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki şehirlerle sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmakla kalmıyor, ortak kültür ve tarihi yerelden geleceğe taşımayı hedefliyoruz.' dedi.

Başkan Altay, KKTC'deki tüm belediyelerle birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını belirterek, TDBB'nin Kıbrıs'taki yerel yönetimlerdeki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Kapalı Maraş'ın yeniden ihyası gibi projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını söyledi.

Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Öztürkler ve Üstel, yeni hizmet binasının Güzelyurt ve KKTC halkına hayırlı olmasını dilerken, Erhürman da projenin çocuklar ve gelecek nesiller için önemine değindi. Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası resmen açıldı.