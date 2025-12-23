Kütahya Belediyesi ve Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş etkinliğinde vatandaşlar, şehrin doğal güzelliklerini keşfederken sağlıklı yaşam ve çevre bilinci kazandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü'nün koordinasyonunda gerçekleşen Gelinkayası Mevkii Doğa Yürüyüş Etkinliği, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğaseverler ve spor tutkunları, Gelinkayası'nın eşsiz doğal manzarasında bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Katılımcılar, temiz hava eşliğinde hem sağlıklı yaşamı deneyimledi hem de doğa bilinci ve çevre farkındalığını artırdı. Etkinlik boyunca vatandaşlar arasında sosyal etkileşim de güçlendi.

Başkan Kahveci, etkinliklerin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini ve şehrin doğal değerlerinin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, doğa ve spor odaklı organizasyonların artarak devam edeceğini söyledi.Yürüyüş, günün sonunda katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesiyle son buldu.