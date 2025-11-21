Kütahya Belediyesi, Kumarı Mahallesi'ne kazandırılan mahalle fırınının açılışını Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışta mahalle sakinleri dayanışma içinde pişirdikleri pideleri ikram etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, sosyal yaşamı güçlendiren projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kumarı Mahalle Fırını'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, açılış programında mahalle halkıyla bir araya geldi.

Başkan Kahveci, mahallenin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin özenle planlandığını vurgulayarak, 'Kumarı Mahallesi'nin ortak kullanım alanlarını güçlendiren bu fırın, mahalle kültürümüzü pekiştirecek önemli bir adımdır.' dedi.

Açılış kapsamında mahalle sakinleri yeni fırında pideler pişirip vatandaşlara ikram etti.

Program boyunca sıcak ve samimi bir dayanışma ortamı oluştu. Kahveci, fırın çevresinde yapılan düzenlemeleri de yerinde inceleyerek vatandaşlardan talep ve önerilerini dinledi.

Dua okunması, kurdele kesimi ve ikramlarla tamamlanan törene Kumarı Mahallesi Muhtarı Cemil Şahin, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından Başkan Kahveci ve mahalle halkı, bin yıllık olduğu tahmin edilen ve 1995'te anıt ağaç olarak tescillenen kestane ağacının altında hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdi.