Erzurum'da Teknokent Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı' konferansında öğrenciler; kariyer hedefleri, bilinçli teknoloji kullanımı ve stres yönetimi konularında uzman isimlerle buluştu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Gençlerin kariyer planlaması ve gelecek vizyonlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı' konferansı, Teknokent Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programda, öğrencilerin erken yaşta bilinçli tercihler yapmasının önemi vurgulandı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Serhat Göksu, hedef belirlemenin kariyer yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, 'Geleceğimizi Tasarlamak' başlıklı sunumunda bireysel farkındalık ve doğru planlamanın başarıya giden yolda temel unsur olduğunu ifade etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' sunumuyla dijital dünyadaki risklere değinirken, teknolojinin güvenli ve verimli kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Hazal Yalçıner ise öğrencilerle 'Stres ve Kaygı Yönetimi' başlığı altında akademik ve sosyal hayatta karşılaşılan zorluklarla baş etme yöntemlerini paylaştı.

Programın son konuşmacısı olan 12. sınıf öğrencisi Ravza Nur Yaşar, 'Kariyerimi Yönetiyorum' sunumuyla kendi deneyimlerini aktararak akranlarına ilham verdi. Konferans, konuşmacılara plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.