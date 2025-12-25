Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Sümer Mahallesi'nin ana arteri olan Çal Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı çalışması başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak olan proje kapsamında, bölge sakinlerine modern ve güvenli bir ulaşım ağı sunulması hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projenin merkezinde yer alan 1.820 metre uzunluğundaki Çal Caddesi baştan aşağı yenileniyor.

Planlamaya göre yol genişliği 13,5 metreye çıkarılırken, yaya güvenliği ön planda tutularak caddenin her iki tarafına 2,5 metre genişliğinde modern kaldırımlar inşa ediliyor.

Çalışmalar kapsamında sadece Çal Caddesi üzerinde 6 bin 240 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla temel tabakasında yüksek tonajlı malzeme kullanımı sağlanıyor.

Üstyapı çalışmalarının uzun ömürlü ve dayanıklı olması için zemin hazırlığına büyük önem veren Büyükşehir ekipleri, asfalt ve kaldırımların temelinde toplam 43.000 ton PMT malzemesi kullanacak.





SÜMER MAHALLESİ'NDE TOPLAM 83 BİN METREKARELİK DÖNÜŞÜM



Çalışmalar sadece Çal Caddesi ile sınırlı kalmayarak Sümer Mahallesi'nin genelini kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Yatırım programı dahilinde 4,3 kilometre uzunluğunda yol yenileme çalışması ile 83.000 metrekarelik alanda asfaltlama faaliyeti yürütülüyor. Ayrıca yaya konforu için 28.000 metrekare kaldırım imalatı yapılırken, mahalle genelinde toplamda 16.000 ton sıcak asfalt serimi tamamlanmış olacak.



'HEDEFİMİZ DAHA KONFORLU BİR DENİZLİ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yürütülen çalışmaların kentin vizyonuna yakışır şekilde devam ettiğini belirterek, 'Denizli'mizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım standartlarını en üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yollarımız ve kaldırımlarımız şimdiden hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.