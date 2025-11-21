İzmit Belediyesi, Körfez'de yaşayan Kıbrıs Gazilerini evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükranlarını iletti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Körfez'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerine ziyaret programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen anlamlı programda Kıbrıs Gazileri Mehmet Kayıkçı, Cemil Karaduman, ve Hikmet Örgüç evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Ziyarete, İzmit Belediyesi Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Sorumlusu Merve Gökduman katıldı. Kıbrıs Gazisi ailelerine yapılan ziyarette, İzmit Belediyesi'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.