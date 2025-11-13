Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelinin geliştirilmesi için belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında iş birliği görüşüldü.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini güçlendirmek amacıyla Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya'nın zengin tarihi mirasının, el sanatlarının, termal kaynaklarının ve kültürel potansiyelinin daha etkin biçimde tanıtılması için yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın sahip olduğu kültürel zenginliklerle geleceğe dönük vizyonunun Türkiye'de örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Başkan Kahveci, kurumlar arası dayanışmanın şehrin marka değerine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, 'Kütahya'mızı kültürün, sanatın ve turizmin güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.