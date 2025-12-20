Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde şehir adına konuşma yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye ilk gelişinin 106'ncı yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşku ve gurur içerisinde kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Öğrenciler tarafından okunan şiirler duygu dolu anlar yaşatırken, Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende şehir adına konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Cepheden cepheye koşmuş, yıllar süren savaşların yorgunluğunu omuzlarında taşıyan, yoklukla sınanmış, imkânsızlıklar içinde bırakılmış; ancak vatan söz konusu olduğunda hiçbir zorluğu mazeret saymamış bir milletin, toprağını savunmak ve hürriyetini kazanmak uğruna verdiği o büyük varoluş mücadelesinin en kritik günlerinden birini bugün burada, Kayseri'de, bir kez daha hatırlıyor ve hep beraber idrak ediyoruz' dedi.

Kayseri'den seslendiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'Kurtuluş Savaşı'nın ateşiyle yoğrulmuş, her karışı emekle, fedakârlıkla ve imanla mayalanmış bu kadim şehirden, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin asla kırılmadığını, hiçbir şart altında teslim olmadığını ve tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta durduğunu bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz' diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin, yalnızca coğrafi bir mekân olmadığını, milli birlik ve beraberliğin ete kemiğe bürünmüş hâli olduğunu, kurtuluşun, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu insanının iradesinin, ferasetinin ve cesaretinin açıkça ortaya konduğu bir mücadele şehri olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini, millî mücadelenin tarihi seyrini belirleyen dönüm noktalarından biri şeklinde niteleyen Başkan Büyükkılıç, 'Sivas Kongresi'nin ardından Heyeti Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin 18 Aralık 1919'da Sivas'tan yola çıkarak 19 Aralık 1919 Cuma günü, tam da bu güne denk gelen şekliyle Kayseri'ye teşrif etmeleri, bu mücadelenin seyrini belirleyen tarihi dönüm noktalarından biri olmuş hem şehrimiz hem ülkemiz, Anadolu'muz için' diye konuştu.

Kayserililerin, Atatürk'ü Kayseri'de samimi sevgisi, coşkusu ile karşıladığını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri halkının bağımsızlığın beledini ödemeye hazır olduğunu sözle değil, duruşu ve fedakârlıkla gösterdiğini sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç konuşmasında ayrıca demokrasiye de parantez açarak, milli iradeye yerel yönetime ve halkın kendi kendini yönetmesine değindi ve 'Mustafa Kemal Paşa, Kayseri Belediyesi'nde gördüğü tablo ile bu şehrin Cumhuriyet fikrini taşıyacak olgunluğa, bu milletin ise devlet kuracak ferasete sahip olduğunu bizzat müşahede etmiştir' şeklinde konuştu.

Kayserililerin, 'Ne gerekiyorsa vermeye hazırız' diyerek, vatanın kurtuluşu için varını yoğunu ortaya koymuş; bu kararlılık, Mustafa Kemal Paşa'nın hafızasında silinmez bir iz bırakmış olduğunu ifade eden Büyükkılıç, 'Nitekim Atatürk, Kayseri'den ayrıldıktan sonra kaleme aldığı beyannamede, Kayseri halkının samimiyetini, fedakârlığını ve metanetini büyük bir takdirle ifade etmiş; bu beyanname, Kayseri'nin tarih boyunca gururla taşıyacağı önemli bir belge olarak kayıtlara geçmiştir' dedi.

Büyükkılıç, Kayserililerin vatan için cephelerde de mücadele verdiğini vurgulayarak, 'Kayseri, İstiklal Harbi'nde yalnızca cephe gerisinde destek veren bir şehir olmamış, gerektiğinde cephede de yerini almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Taş Mektep'ten cepheye giden ve geri dönemeyen 63 Kayseri Lisesi öğrencisi, bu şehrin vatan sevgisinin ve fedakârlığının en acı ama en onurlu sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Kayseri, evlatlarını vatan toprağına emanet etmiş; ancak hiçbir zaman başını öne eğmemiştir. İşte bu yüzden Kayseri, yalnızca bir şehir değil; bir karakter, bir duruş, bir devlet aklıdır' ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak da defalarca ziyaret ettiği Kayseri'nin, Tayyare Fabrikası'yla sanayinin, Kayseri Lisesi'yle eğitimin, Talas'ı ve Hunat'ıyla ilmin ve medeniyetin merkezlerinden biri hâline gelmiş olduğunu dile getirerek, sözü günümüze getirdi. Büyükkılıç, bugün Kayseri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sanayisiyle üreten, tarımıyla güçlenen, eğitimiyle gelişen ve teknolojisiyle geleceğe yön veren Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, 'Bizler, çağdaş uygarlık hedefinden sapmadan, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak Kayseri'yi daha güçlü yarınlara taşımak, yerel yönetimler olarak gençlere güven aşılayacak anlayış içerisinde şehrimize yakışanı yapmakta kararlıyız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; Kayseri güçlenirse, Türkiye güçlenir' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç sözlerinin sonunda '106 yıl önce bu şehre gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yol arkadaşlarına bugün bir kez daha Kayseri'den sesleniyoruz: Emanetiniz emin ellerdedir. Kayseri, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetin ve milli mücadelenin sarsılmaz kalesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümünü saygıyla anıyor; hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, tek yürek Kayseri olun, Anadolu olun, Türkiye olun' diyerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kayseri'nin adsız kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yâd ettiğini paylaştı.

Kutlama programı kapsamında Atatürk Evi'nde de etkinlikler düzenlendi. Bando dinletisi, halk oyunları gösterileri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen temsili Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırması ilgiyle izlendi. Program sonunda gökyüzüne balonlar bırakılarak anlamlı bir farkındalık oluşturuldu.