Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin Manisa'da gerçekleştirdiği gıda denetiminde 4 Milyon TL'lik bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

MANİSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, onaysız şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/2002072732440408499

Halk sağlığını tehdit eden ürünler, denetimler kapsamında imha edilirken, ilgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.