Arnavutköy Belediyesi’nde siyasi dengeleri etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen Belediye Meclis Üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, CHP’den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldıklarını kamuoyuna açıkladı. AK Parti’nin meclisteki üye sayısı 22’ye yükselirken, CHP’nin sandalye sayısı 11’e düştü.

İki meclis üyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, alınan kararın uzun süredir devam eden bir değerlendirme sürecinin ardından verildiği belirtilirken, istifanın ani değil; siyasi ve vicdani bir muhasebenin sonucu olduğu vurgulandı.

“Parti İçinde Sürekli Bir Kaos Ortamı Oluştu”

Nak ve Duman, CHP’de son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, parti içinde kalıcı bir huzursuzluk ve belirsizlik ortamının hâkim olduğunu dile getirdi. Açıklamada; karar alma süreçlerinin dar bir kadro tarafından yürütüldüğü, farklı görüşlerin dışlandığı ve kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların sağlıklı biçimde ele alınmadığı yönünde güçlü bir algı oluştuğu belirtildi.

İlçe Yönetimine Eleştiri

Açıklamada CHP Arnavutköy İlçe Yönetimi’ne yönelik eleştiriler de yer aldı. Yerel siyasetin hizmet üretmek yerine polemik ve gerilim üzerinden yürütüldüğü savunulurken, bu yaklaşımın Arnavutköy’e katkı sunmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamanın ardından Mutlu Nak ve Ercan Duman, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı’na geçti. İki meclis üyesi, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek tarafından karşılandı. İlçe binasında gerçekleşen programda teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Gürek: “Hizmet Siyasetini Güçlendiriyoruz”

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, AK Parti’nin kucaklayıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla siyaset yaptığını belirterek, “AK Parti belediyeciliği, hizmeti merkeze alan bir anlayıştır. Bugün bu tercihin temelinde de Arnavutköy’e hizmet etme iradesi vardır. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizde yaşayan 370 bin vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Candaroğlu: “Bizim Tek Derdimiz Hizmet”

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da sürece ilişkin değerlendirmesinde, hizmet siyasetinin altını çizdi. Candaroğlu, “Bizim tek derdimiz toplumun ayrışması değil, milletimize hizmet etmektir. Her bir vatandaşımızın bu hizmetlerden eşit şekilde faydalanması en temel ilkemizdir” diye konuştu.

AK Parti’nin kuruluş felsefesinin adalet ve kalkınma üzerine inşa edildiğini belirten Candaroğlu, “Yaklaşık 20 ay önce yüzde 42 oyla kazandığımız Arnavutköy’de bugün kamuoyu yoklamalarında yüzde 60’ların üzerine çıkan bir teveccüh görüyoruz. Bu, vatandaşımızın hizmete verdiği açık bir destektir” dedi.

Meclis üyelerinin AK Parti’ye katılımının bir sandalye hesabı olmadığını vurgulayan Candaroğlu, bu sürecin fikirde, düşüncede ve hizmette birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

“Doğru Bir Yere Geldiğimi Hissettim”

AK Parti’ye katılan Meclis Üyesi Mutlu Nak, ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada, samimi karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendimi yabancı hissetmedim; aksine doğru bir yerde olduğumu hissettim. Bir mimar olarak eleştirmek yerine üretmek ve katkı sunmak istedim. Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’nun vizyonu ve belediyecilik anlayışı bu kararı almamda etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu Çalışmaların İçinde Yer Almamız Gerekiyordu”

Meclis Üyesi Ercan Duman ise AK Parti’ye yeniden katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımızın Arnavutköy’e kattığı vizyonu yakından görüyoruz. Bu çalışmaların içinde yer almamız gerektiğine inanarak tercihimizi bu yönde kullandık. Kendimi ait hissettiğim yerdeyim” dedi.

“Kapalı Kapılar Ardında Yürütülen Bir Süreçti”

Mutlu Nak, CHP’deyken yaşanan bazı süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, karar alma mekanizmalarının şeffaf yürütülmediğini ifade etti. Nak, “Bazı çalışmalar meclis üyeleriyle paylaşılmadan, kapalı kapılar ardında ve gölge bir yönetim anlayışıyla yürütüldü. Oysa biz 13 meclis üyesiyken bu süreçlerin hiçbirinden haberdar edilmedik” dedi.

Nak, hedef gösterici ve toplumu ayrıştıran siyaset dilini doğru bulmadığını vurgulayarak, “İnsanların özel mülkleri, parselleri ve isimleri üzerinden yapılan paylaşımlar toplumu kin ve nefrete sürükler. Biz vicdan sahibi insanlarız. Yapılan hizmetleri de, iddia edilen konuların teknik gerçeklerini de görüyoruz. Bu nedenle asılsız iddialara karşı durduk” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Mutlu Nak ve Ercan Duman, AK Parti üyelik formlarını doldurarak resmi olarak partiye katıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Arnavutköy Belediye Meclisi’ndeki tablo da değişti. AK Parti’nin meclisteki üye sayısı 22’ye yükselirken, CHP’nin sandalye sayısı 11’e düştü. Sürecin yalnızca iki meclis üyesiyle sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki günlerde yaklaşık 150 CHP üyesinin daha AK Parti’ye katılacağı ifade edildi.