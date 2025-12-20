Kayseri Talas Belediyesi, rahmet, bereket ve arınma mevsimi olarak kabul edilen mübarek üç ayların başlangıcını, Regaip Kandili'nin huzur veren atmosferinde düzenlenen anlamlı bir programla karşıladı. Geleneksel hale gelen üç ayları karşılama programı, katılımcılara duygu dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından maneviyatın ve gönül ikliminin ön plana çıktığı program, Çardakbaşı Camii İmamı Fatih Demirkoparan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan ayetler, salonda derin bir huşu ve sükûnet oluşturdu.

NECİP KARAKAYA GÖNÜLLERİ COŞTURDU

Programda sahne alan sevilen sanatçı Necip Karakaya ise seslendirdiği naatlar, ilahiler ve ezgilerle gönüllere dokundu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği gecede, katılımcılar manevi bir yolculuğa çıktı.

Gecenin sonunda Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dualarla üç ayların bereketi için niyazda bulunuldu.

GÖNÜLLERİMİZE HİTAP EDEN PROGRAM

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, manevi hassasiyetleri diri tutan özel zamanlar olduğuna vurgu yaparak, 'Bu mübarek zaman dilimlerinin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli hocamız Necip Karakaya'ya gönüllerimize hitap eden bu güzel program için teşekkür ediyor, tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Ayrıca her yıl programımıza ev sahipliği yaparak salonunu bizlere tahsis eden işletmeci Mehmet İlgün'e de şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

KAYMAKAM MEMİŞ'TEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Talas İlçe Kaymakamı İlyas Memiş ise konuşmasında, 'Değerli hocamıza kulaklarımızın pasını silen, gönüllerimizi coşturan güzel eserleri için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, herkesin üç aylarını tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.