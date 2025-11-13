Kraft Heinz ve OMP, Gartner Supply Chain Planning Summit 2025'te daha akıllı, sürdürülebilir ve otonom planlamayı temel alan tedarik zinciri çözümlerini tanıtıyor.

ACCESS Newswire/ ATLANTA, GEORGIA (İGFA) - Tedarik zinciri planlama çözümleri alanında lider şirketlerden OMP, Kraft Heinz'in küresel gıda tedarik zincirini nasıl dönüştürdüğünü Gartner Supply Chain Planning Summit 2025'te (Denver, 2-3 Aralık) sergiliyor.

Gıda ve içecek sektörünün önde gelen markalarından Kraft Heinz, OMP'nin Unison Planning™ platformunu kullanarak tarladan sofraya verimliliği artırıyor. Otonom planlama, karar zekâsı ve yapay zekâ optimizasyonu sayesinde şirket; iş birliğini güçlendiriyor, karmaşıklığı yönetiyor ve israfı azaltıyor.

KRAFT HEİNZ'İN DAHA AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ YOLCULUĞU

Kraft Heinz Entegre İş Planlaması Başkanı Thiago Serra, akıllı, veri odaklı planlamanın şirketin daha çevik ve sürdürülebilir bir değer zinciri inşa etmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatacak. Katılımcılar, Kraft Heinz'in dijital zekâyı uçtan uca görünürlükle birleştirerek operasyonları genelinde nasıl gerçek iş etkisi yarattığını öğrenecek.

OMP STANDINDA İNSAN-YAPAY ZEKÂ UYUMU DENEYİMİ

Gartner Supply Chain Planning Summit, 2-3 Aralık 2025 tarihlerinde Denver'da düzenlenecek ve küresel tedarik zinciri liderlerini bir araya getirerek karmaşık karar süreçlerinde yüksek etki yaratacak stratejiler ve uygulamaları tartışmaya açacak.

OMP, 104 numaralı standında devrim niteliğindeki yapay zekâ orkestrasyon çerçevesi UnisonIQ'yu sergileyecek. Unison Planning™ platformuna entegre edilen bu sistem, insan ve yapay zekâ arasındaki sinerjiyi kullanarak tedarik zinciri kararlarını dönüştürüyor. Ziyaretçiler, UnisonIQ'nun her zaman aktif ajanları, Unison Companion yapay zekâ asistanı ve gelişmiş AI motorları sayesinde tedarik zinciri operasyonlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini doğrudan deneyimleyebilecek.

En yeni yapay zekâ yenilikleriyle desteklenen entegre planlama, senaryo modellemeyi geliştiriyor ve daha hızlı, daha akıllı kararları mümkün kılıyor — bu sayede kuruluşlar dirençlerini güçlendiriyor, zorlukların üstesinden geliyor ve ölçülebilir iş sonuçları elde ediyor.

OMP İLE GARTNER ZİRVESİ'NDE BULUŞUN

Zirveye katılanlar, Kraft Heinz'in dönüşüm yolculuğunu ilk elden dinleme fırsatı bulacak ve yapay zekâ destekli Unison Planning™ çözümünün planlama süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini ve ekipleri nasıl desteklediğini keşfedecekler.

OTURUM ÖZETİ

Başlık: OMP: Gerçek Zekâ, Gerçek Etki - Kraft Heinz'in Daha Akıllı ve Sürdürülebilir Değer Zinciri Yolculuğu

Konuşmacı: Thiago Serra - Head of Integrated Business Planning, Kraft Heinz

Tarih: Salı, 2 Aralık 2025

Saat: 14:30 - 15:00 (MST)

Yer: Gaylord Rockies Resort & Convention Center - 6700 N Gaylord Rockies Blvd, Aurora, CO 80019, ABD

OMP'nin gelecek etkinlik takvimini görmek için: OMP Events Calendar



OMP Hakkında

OMP, karmaşık planlama zorluklarıyla karşılaşan şirketlerin pazarda gelişmesini, büyümesini ve başarılı olmasını sağlamak için en iyi dijital tedarik zinciri planlama çözümlerini sunar.Tüketim malları, yaşam bilimleri, kimya, metal, kâğıt, ambalaj ve plastik gibi çeşitli sektörlerdeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünden faydalanmaktadır.

