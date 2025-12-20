Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için yürüttüğü aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Buna göre Büyükşehir ekipleri, elektrik hattının bulunmadığı otobüs duraklarını güneş enerjili aydınlatma armatürleriyle donatarak modern bir görünüme kavuşturdu.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrik hattının bulunmadığı otobüs duraklarında modern ve çevreci çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Körfez Kirazlıyalı mevkiindeki enerji bulunmayan duraklar, güneş enerjili aydınlatma armatürleriyle donatılarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Kurulan sistemler sayesinde duraklar gün boyunca güneş enerjisiyle şarj oluyor ve akşam saatlerinde devreye girerek yolculara güvenli bir bekleme alanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sadece Kirazlıyalı ile sınırlı kalmayarak il genelinde enerji olmayan tüm duraklar için tarama ve ihtiyaç analizlerinin sürdüğünü, benzer uygulamaların etaplar hâlinde diğer bölgelere de yaygınlaştırılacağını belirtti. Çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkan proje, hem enerji tasarrufu sağlaması hem de kırsal bölgelerdeki ulaşım noktalarını daha güvenli hale getirmesiyle vatandaşlardan tam not aldı.