Çalışmaları denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer halkla, esnafla buluştu, sorunları dinledi, sohbet etti.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ceyhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Ceyhan Otogarı'nda denetim yapan Güngör Geçer, ilçede devam eden asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

İstiklal Mahallesi ve İnönü Mahallesi muhtarlıklarını ziyaret eden Geçer, Ceyhan ASKİ birimi ile bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Murat Göğebakan ve İnce Memed Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirilirken, halk ve esnafla bir araya gelen Güngör Geçer görüş ve talepleri dinledi, sohbet etti.