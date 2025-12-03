Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ü ziyaret ederek gençlik projeleri ve spor yatırımlarına yönelik ortak çalışmaları değerlendirdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirde gençlere yönelik hizmetleri ve spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede gençlik projeleri, spor tesislerinin iyileştirilmesi ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Başkan Kahveci, kurumlar arası uyumun kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek gençlerin sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. İl Müdürü Bülent Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Kütahya Belediyesi, sporun ve gençliğin gelişimine katkı sunacak projelere destek vermeyi sürdürecek.