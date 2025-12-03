Doğanşehir Belediyesi, ilçe genelinde altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin her köşesine ulaştıklarını belirtti.

MALATYA (İGFA) - Malatya Doğanşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, teknik hizmetlerde önemli ilerlemeler kaydetti. Sürgü mahallesinde atıksu gider boru döşeme çalışması tamamlanarak altyapı güçlendirildi. Yol yapım ve bakım çalışmaları ise dört koldan devam ediyor: Güroba, Şatıroba, Polatdere ve Günedoğru mahallelerinde stabilize malzeme serimi ile yollar iyileştirildi.

Gövdeli mahallesinde ise yeni yol açma çalışması gerçekleştirilerek ulaşım ağının genişletilmesi sağlandı. Üstyapı ve Sosyal Alanlara Dokunuş İlçe merkezinin görünümünü güzelleştiren ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran üstyapı projeleri de hız kazandı: Kapıdere Sağlık Ocağı önünde kilitli taş yapımı tamamlandı.

İlçe genelindeki kaldırım onarımları ile yaya güvenliği ve konforu artırıldı.

Başkan Mehmet Bayram'ın öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışı çalışmaların merkezinde yer alıyor. Engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor ve destek olunuyor. Ayrıca Malatya Diş Hekimleri Odası ile işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik diş macunu dağıtımı yapılarak ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturuldu.

Belediye, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne Domuz kurşunu desteği sağlanarak STK'ların faaliyetlerine katkıda bulunuldu. Başkan Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, 'Doğanşehir'in her bir ferdinin yaşam kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yanında olmak, temel hizmetleri en iyi şekilde sunmak bizim önceliğimizdir' dedi.