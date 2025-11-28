Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 401. Dönem Yedek Subay Yemin Töreni gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hikmet Erkuş Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen törende, eğitimlerini tamamlayan yedek subay adayları; sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin, askeri erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Asker yakınlarının da yoğun ilgi gösterdiği törende, yemin eden genç subaylar büyük alkış aldı.