Malatya'nın helal gıda potansiyeli, 30 bin ziyaretçinin ilgi odağına dönüşerek küresel pazara güçlü bir mesaj verdi.

MALATYA(İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde, 26-29 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi & İİT Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarına bu yıl tek konuk il olarak davet edilen Malatya, helal gıda ve yenilikçi ürünleriyle uluslararası arenada kendini tanıtma fırsatı buldu.

İslam İş Birliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu SMIIC ve ICDT iş birliğiyle, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 40 ülkeden 500 firma ve sözkonusu firmalar adına 1000'den fazla satın alma elemanı ile 110 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayarak helal ekonomisinin küresel büyümesine katkı sundu.

Malatya'nın Helal Sertifikalı Ürünleri Büyük İlgi Gördü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda, kente özgü helal sertifikalı ve coğrafi işaretli ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Malatya'nın sarı altını olarak bilinen gün kurusu ve sarı kayısı çeşitleri, lezzeti ve kalitesiyle fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Tamamen Malatya'da üretilen, yaklaşık 20 doğal bitki ve meyve içeren helal sertifikalı 'Hibiscus Milli Şerbeti' de uluslararası misafirlerin beğenisine sunularak önemli bir tanıtım fırsatı oluşturdu.

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NDEN YENİLİKÇİ GLÜTENSİZ ÜRÜN TANITIMI

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yer aldığı fuarda glütensiz ürün grubunu tanıttı.

Fuara katılım sağlayan ziyaretçilere, Nohut unu, Mısır unu, Çiğ karabuğday unu, Pirinç unu, Teff unu, Malatya Gevreği, Kayısı çekirdeği bisküvisi gibi ürünler sunularak hem ulusal hem uluslararası pazarlara yönelik yeni iş bağlantıları kuruldu. Enstitü temsilcileri, fuarın bölgesel üretim kapasitesinin tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

ESENLİK, 12 HELAL SERTİFİKALI ÜRÜNÜYLE ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi fuara 12 çeşit helal sertifikalı kendi ürettiği ürünlerle fuara katıldı. Standı yoğun ilgi gören Esenlik, ulusal ve uluslararası firmalarla ihracat ve ticari iş birliği görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

MALATYA, HELAL SEKTÖRÜNDE BÜYÜYEN BİR MERKEZ OLMA YOLUNDA

Bu yılki organizasyonda tek konuk il olarak yer alan Malatya, helal sertifikalı ürün çeşitliliği, güçlü üretim potansiyeli ve coğrafi işaretli değerleriyle fuarda öne çıkan şehirlerden biri oldu.

Fuar boyunca yapılan görüşmeler, Malatya'da üretilen helal gıdaların dünya pazarlarına açılmasına yönelik önemli bir zemin oluşturdu.

Her yıl Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve İİT Helal Expo'nun 12'ncisi, 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm İslam ülkelerinin, kurum ve kuruluşların bu önemli organizasyonu güçlü şekilde sahiplenmesi bekleniyor.