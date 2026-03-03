Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Kitap 1 Yazar' buluşmaları kapsamında Gazeteci-Yazar Cansel Oruç, söyleşi ve imza gününde okurlarla bir araya geldi. Basın sektöründe uzun yıllar ekonomi muhabiri olarak görev yapan Oruç, mesleki tecrübelerini ve kişisel gelişim yolculuğunu anlattığı 'Başarmaktan Korkma' adlı kitabı üzerine söyleşi ile imza günü gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, gazeteci ve kurumsal iletişimci olarak 20 yıldır görev yapan Cansel Oruç'un mesleki birikiminden yola çıkarak kaleme aldığı 'Başarmaktan Kokma' adlı kitabı için söyleşi ve imza günü düzenledi.

Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde gerçekleşen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra öğrenciler ve kitapseverler katılım gösterdi.

Etkinlik kapsamında Cansel Oruç, kitabının yazım serüvenini ve okurlarına vermek istediği temel mesajları dile getirdi. Özellikle iş hayatına yeni adım atmaya hazırlanan gençlere ve yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle umutsuzluğa kapılanlara seslenen Oruç, başarısızlığın korkulacak bir durum değil, aksine başarıya giden yolun önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

'BAŞARISIZLIKTAN KOKMA MESAJI VERİYORUM'

Kitabının kişisel gelişim üzerine olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Cansel Oruç, şunları kaydetti:

'Kitap özellikle toplumda tabu haline gelen başarısızlık konusuna odaklanıyor. Kitapta 'Başarmaktan Korkma' diyoruz fakat aslında vermek istediğimiz temel mesaj 'Başarısızlıktan Korkma'. Ayrıca kitapta başarı ve başarısızlık kavramlarının ne olduğu, iletişim dili, peşin hükümler gibi konulara da değiniyorum. Bu kitabı yazmaya karar vermemde en büyük destekçilerim iletişim duayeni Betül Mardin ve usta sanatçı Haldun Dormen oldu. İçerikle ilgili sorular hazırladım. Bu soruları Betül Mardin ile Haldun Dormen'in yanı sıra Emre Alkin, Gökhan Dumanlı, Murat Kolbaşı ve İlknur Güntürkün Kalıpçı yanıtladı. 'Kişisel gelişim' ifadesi bazen insanları ürkütebiliyor; ancak ben bu kitapta yalnızca öneriler sunuyorum. Basın sektörü ve kurumsal iletişim alanındaki yıllara dayanan bilgi ve tecrübelerimi aktardım. Bu benim ilk kitabım. Şu anda ikinci kişisel gelişim kitabım üzerinde de çalışıyorum. Aynı zamanda söyleşi ve imza gününü düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.'

Samimi atmosferde gerçekleşen program sonunda ise Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, günün anısına Gazeteci-Yazar Cansel Oruç'a hediye takdiminde bulundu.