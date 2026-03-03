Ankara Elmadağ'da bir evin bahçesine düşen ve tedavi altına alınan kuğu, rehabilitasyon sürecinin ardından Edirne'deki doğal yaşam alanı Gala Gölü'ne bırakıldı.

ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz Ocak ayında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir evin bahçesine düşen kuğu için ekipler seferber oldu. Yapılan incelemelerde, kuğunun göç sırasında su bulunmayan bir alana iniş yaptığı ve bu nedenle güçten düştüğü belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alınan kuğu, Ankara'daki rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladı. Sağlığına kavuşan kuğu, doğal yaşam alanına dönmesi için Edirne'ye götürüldü.

Kuğu, Gala Gölü Milli Parkı'nda yeniden suyla buluşturularak doğaya salındı.

https://twitter.com/milliparklar/status/2028734369100070958

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, göç dönemlerinde yorgun düşen ya da yaralanan yabani hayvanların en kısa sürede güvenli alanlara ulaştırılması için vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu.