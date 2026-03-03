İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli-Mavişehir hattındaki Koçtaş ve Bazekol kavşakları ile Gaziemir'deki ESBAŞ Kavşağı'nda şerit genişletme ve yön düzenleme çalışmalarına başladı. Amaç, uzun araç kuyruklarını azaltmak ve trafik akışını hızlandırmak.

İZMİR (İGFA) - Kent genelinde ulaşımı rahatlatmaya yönelik projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde üç ayrı noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Çiğli yönünden Mavişehir istikametine kesintisiz geçiş sağlamak amacıyla Koçtaş ve Bazekol Hastanesi kavşaklarında şerit sayısı artırılıyor, trafik akışını yavaşlatan dönüşler yeniden düzenleniyor.

Otoyoldan Mavişehir yönüne geçişi hızlandırmak için Caher Dudayev Bulvarı'nda da düzenleme yapıldı. 10500 Sokak kesişimindeki iki şeritli yol üç şeride çıkarıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen araçların bağlantıları kontrollü dönüş sistemiyle yeniden planlandı. Böylece kavşak içindeki trafik kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ESBAŞ KAVŞAĞI'NDA KUYRUKLAR AZALACAK

Gaziemir'de Akçay Caddesi üzerindeki ESBAŞ Kavşağı'nda da kapsamlı bir düzenleme başlatıldı. Merkez yönüne gitmek isteyen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için şerit sayısı artırılacak. 341 Sokak'tan Akçay Caddesi'ne dönüşler sığınmalı kavşak sistemine dönüştürülerek yan yol trafiği hızlandırılacak. Ayrıca merkezden Gaziemir yönüne gelişlerde otobüs durağı genişletilerek toplu ulaşımın trafiği aksatmaması sağlanacak. Sinyalizasyon düzenlemesiyle kuyruk uzunluklarının en aza indirilmesi planlanıyor.

'PLANLI MÜDAHALELER SÜRECEK'

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Volkan Keskin, Koçtaş Kavşağı'ndaki düzenlemede sona yaklaşıldığını, ESBAŞ Kavşağı'nda ise altyapı ve deplase çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bazekol Kavşağı'nda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı.

Belediye yetkilileri, büyük ölçekli ulaşım yatırımlarının yanı sıra kavşak düzenlemeleriyle sürücülerin daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Yapılan düzenlemelerin tamamlanmasıyla Çiğli-Mavişehir-Karşıyaka hattında ve Gaziemir bölgesinde trafik akışının belirgin şekilde hızlanması bekleniyor.