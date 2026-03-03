Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü ilçe merkezinde hayata geçirilen Ritim Park Projesi'nde geri sayım başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Söğütlü'de 13 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Ritim Park, bölgeye tarihi nitelikte bir yatırım olarak 'nefes' noktası olacak. Projede ise önemli bir aşama kaydedildi. Ritim enstrümanları, yeşil alanları, kafeterya bölümü ve yürüyüş alanlarıyla proje binlerce için yeni bir yaşam alanına dönüşüyor.

BİTME AŞAMASINA GELDİ

İlçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak projede aydınlatmalar, banklar, müzik aletleri, ışıklı harfler ve kafe bölümünde çalışmalar bitme aşamasına geldi.

Renkli tasarımı ve sosyal donatı alanlarıyla Söğütlü'ye yeni bir enerji katacak parkın kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

BİNLERCE KİŞİYE BULUŞMA NOKTASI

Çocuklar, gençler ve aileler için tasarlanan Ritim Park; ilçede binlerce kişinin buluşma noktası ve sosyal yaşamın yeni merkezi olacak.

Spor sahaları, Söğütlü Er Meydanı, Söğütlü Kapalı Spor Salonu ve marketlerin hemen yanında, ilçenin tam kalbinde hazırlanan proje geniş yeşil alanları ve sosyal donatı bölümleriyle keyifli vakit geçirme imkânı sağlayacak.

RİTİM DUYGUSU GELİŞECEK

Ritim Park'ta davullar, ksilofonlar ve rüzgâr çanları gibi sesli ve görsel dokulara hitap eden ritmik enstrümanlarla çocuklar, müziği deneyimleyerek ritim duygularını geliştirecek.